Zlatni studeni donosi primamljivu ponudu

Microsoft je otkrio popis igara koje će u sklopu promocije Games With Gold ponuditi pretplatnicima na XBL Gold i moramo reći da se radi o jednoj od najboljih dosad

Microsoftov Larry „Major Nelson“ Hryb na svom je službenom blogu tradicionalno objavio popis igara koje će vlasnici Xboxa moći preuzeti u sklopu promocije Games With Gold. Nove će igre biti dostupne tijekom studenog, a već je na prvu jasno da se radi o jednoj od ponajboljih ponuda koje je MS pripremio.

Ekipa na Xboxu 360 od 1. studenog na raspolaganje će dobiti Monkey Island: SE koji će biti dostupan do 16. u mjesecu. Tog dana zamijenit će ga Ubisoftov odlični spin-off Far Cry 3: Blood Dragon koji će u ponudi ostati do posljednjeg dana u mjesecu. Ove će igre, valja spomenuti, zahvaljujući backward kompatibilnosti biti dostupne i na novijoj konzoli.

Ekipa na Xboxu One osim iznad spomenutih igara dobit će i dvije igre namijenjene samo njima. Tijekom cijelog mjeseca moći će preuzeti simpatični rokerski dungeon-brawler Super Dungeon Bros, dok će ih 16. studenog ujutro dočekati detektivska avantura Murdered: Soul Suspect. Više informacija o ovim igrama dostupno je ovdje.