Započeo preload za Call of Duty: WWII otvorenu betu

Svi igrači koji ovog vikenda žele isprobati multiplayer dio nove igre u serijalu Call of Duty mogu ga već sada početi preuzimati

Otvoreno beta testiranje multiplayera u Call of Duty: WWII započinje ovog vikenda, a razvojni tim Sledgehammer Games objavio je kako je svim zainteresiranima dostupna mogućnost preloada. Budući da nemaju svi pristup brzom internetu, lijepo je od njih da misle i na takve igrače.



Beta je dobila svoju zasebnu stranicu na Steamu gdje je možete odmah početi preuzimati, a za instalaciju ove verzije igre morat ćete preuzeti približno 14 GB i trebat će vam oko 25 GB slobodnog prostora na disku. Uz ovo, razvojni je tim objavio i sistemske zahtjeve te koje će sve opcije PC verzija imati - prema navedenome, situacija izgleda veoma obećavajuće.



Call of Duty: WWII - PC Open Beta održat će se od petka 29. rujna do ponedjeljka 2. listopada u kojoj će igrači moći isprobati četiri mape, pet modova, pet divizija i doseći maksimalni level 35. Puna verzija igre izlazi 3. studenoga za PC, PlayStation 4 i Xbox One, pa ako vam treba više informacija posjetite službene stranice.