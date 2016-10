Započela zatvorena beta Gwenta

CD Projekt Red poslao je prvu turu pozivnica za zatvoreno testiranje samostalne kartaške igre koja je potekla iz Witchera 3

Razvojni tim iz Poljske objavio je kako je započelo zatvoreno beta testiranje za Gwent: The Witcher Card Game, a sretnici koji su dobili pristup mogu uživati u igranju. Oni koji nisu dobili svoje kodove i putem službenih su izrazili želju za sudjelovanje u beti još uvijek imaju šansu za upad jer će CD Projekt s vremenom betu proširiti.



Evo što je član tima Marcin Momot imao reći na pokretanje bete:"Gwent je primjer utjecaja igraće zajednice na razvojne timove. Ono što smo stvorili kao dio The Witchera 3: Wild Hunt je zbog vaše uključenosti sada postala zasebna igra i potpuno drugačije iskustvo koje je samostalno. Zatvorena beta je još jedan korak u tom procesu - sada nam možete pomoći oblikovati igru u nešto što možete zvati svojim."



Slobodna procjena trajanja zatvorenog beta testiranja je do proljeća 2017. godine, a odnosi se isključivo na multiplayer komponentu. Gwent će imati kampanju za jednog igrača u kojoj će moći uživati oni koji se ne žele baviti kompetitivnim PvP modom. Za sudjelovanje u beti još uvijek se možete prijaviti, pa ako ste zainteresirani zaputite se ovdje. CD Projekt je također pripremio odgovore na pitanja za koje smatraju da su važna, a njih možete pročitati ovdje.