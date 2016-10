Turtle Rock više ne radi na Evolveu

Uspješan prelazak na free-to-play nije bio dovoljan za nastavak daljnjeg razvoja Evolvea. Aktivni razvoj novih sadržaja je zaustavljen

Izdavači iz Take-Two Interactivea su najavili da razvojni studio Turtle Rock od 25. listopada neće nastaviti sa daljnjim radovima na FPS-u Evolve. Chris Ashton i Phil Robb iz Turtle Rocka su izjavili da im definitivno nije lako napustiti jednu od svojih igara, ali i da su kroz istu situaciju prošli i sa utjecajnim Left 4 Deadom.



"Ovo je život AAA developera koji se ne financiraju samostalno i ne posjeduju vlastiti IP. Mi ne donosimo odluke", stoji u izjavi ekipe iz Turtle Rocka. Uz to, potvrđeno je da će se od Evolvea službeno oprostiti 27. listopada, u četvrtak, i to putem livestreama na Twitchu. Konkretni detalji o idućim koracima tvoraca Evolvea tek slijede, a Ashton i Robb su potvrdili tek da Turtle Rock trenutno radi na nekoliko različitih projekata.



Održavanje Evolvea, koji se preporodio prelaskom na free-to-play model naplate, se ovime seli u ruke internih studija 2K Gamesa, no dodatnih nadogradnji neće biti. Sudeći po izjavi vlasnika franšize, daljnji razvoj će biti usredotočen na rast broja igrača na PC-u, dok iščekivano free-to-play izdanje igre na konzolama još uvijek ostaje u fazama razmatranja.