The Tomorrow Children prelazi na F2P model

Nešto manje od dva mjeseca nakon izlaska zanimljiva igra koja nije baš dobila najbolje ocjene izlaskom iz Early Accessa mijenja model

The Tomorrow Children zaintrigirao je javnost kada se u sklopu Sonyjeve konferencije na sajmu Gamescom prvi put pojavio prije dvije godine. Za nju je zaslužan razvojni tim Q-Games koji je poznat po serijalu PixelJunk, a nova igra im je dosta drugačija od dosadašnjih uradaka.



Igra kombinira nekoliko žanrova među kojima su akcija, strategija, tower defense, izgradnja grada i multiplayer, a posebno se ističe izgled igre za koju je razvojni tim stvorio novi grafički engine. Nažalost, sve to nije bilo dovoljno da igra istakne svoje gameplay mehanike zbog čega su joj ocjene bile sve samo ne sjajne.



Early Access verzija do koje su igrači mogli doći kupovinom Founder's Packa bila je dostupna od 6. rujna, a Q-Games je sada izdao konačnu verziju čime je Tomorrow Children prešao u free-to-play vode. Igra ima mikrotransakcije, ali ako je želite isprobati ništa vas ne košta (barem monetarno). The Tomorrow Children je dostupan ekskluzivno za PlayStation 4, igru možete preuzeti na svojoj konzoli, a Founder's Pack kupiti u PSN trgovini.