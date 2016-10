Slain: Back From Hell stigao na Xbox One

Nakon veoma loših prvih recenzija platformer Slain vratio se iz mrtvih, a sada ga osim na PC-u i PS-u 4 mogu igrati i vlasnici Xboxa One

Akcijski 2D platformer Slain svojim je izgledom i glazbom zainteresirao solidan broj igrača prije nego što je izašao krajem ožujka. Nažalost, na području gameplaya i kontrola je razvojni tim podbacio čime je igra zaslužila loše ocjene koje je dobila.



Razočarani tim razvojem događaja članovi razvojnog tima obećali su kako će ispraviti sve greške i besplatno izdati novu verziju igre. To su i učinili, a Slain je postao Slain: Back From Hell. Nova verzija je pridobila igrače, a zatim je prije mjesec dana izašla i na PlayStationu 4.



Sada se platformama pridružio i Microsoftov Xbox One, pa oni koji su željni makljaže i metala sa solidnom količinom izazova mogu igru zaigrati na toj konzoli. Cijena po kojoj se prodaje iznosi 14,99 eura, a Slain u novom ruhu možete pronaći u Microsoftovoj trgovini. Sve druge detalje potražite na službenim stranicama.