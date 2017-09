Serious Sam VR izašao iz Early Accessa

Treći VR projekt za kojeg je zaslužan domaći razvojni tim Croteam je nakon nešto manje od godine dana izašao u konačnom obliku

Croteam se ove godine odlučio malo više baciti u VR vode, a koga su drugog odabrali nego legendarnog Sama i njegove impresivne vještine raznošenja ogromnog broja vanzemaljaca. Iako je Serious Sam VR: The Last Hope bio zapravo prvi projekt kojeg su izdali, The First Encounter i The Second Encounter u VR okruženju su prva dva koja su izašla u cijelosti.



Za razvoj projekta odlučili su se najprije na Early Access izdanje kako bi prikupljali povratne informacije od igraće zajednice i napravili što bolje iskustvo, pa su nakon 11 mjeseci razvoja zaključili da je taj dan stigao i kako je Serious Sam VR: The Last Hope spreman za one koji Early Access naslove ne žele dirati.



Konačna verzija je dostupna za HTC Vive i Oculus Rift, a igru možete kupiti na Steamu po promotivnoj cijeni od 27,74 eura do 27. rujna nakon čega će ona narasti na 36,99 eura. Konačna verzija igre sastoji se od osam levela koji podržavaju tri moda - Arena, Endless Wave i Daily Challenge - a osim toga možete se natjecati s drugim igračima putem ljestvica ili uskočiti u kooperativni mod. Sve druge detalje ćete pronaći na službenim stranicama, a kako igra izgleda u pokretu možete pogledati ispod teksta.