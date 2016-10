Project CARS premašio 2 milijuna prodanih primjeraka

Project CARS je premašio dva milijuna prodanih primjeraka. Tvorci igre poručuju da im je to posebna motivacija za daljnje radove na franšizi

Bandai Namco i Slightly Mad Studios su najavili da je simulator vožnje Project CARS premašio brojku od 2 milijuna prodanih primjeraka širom svijeta. Sudeći po čelniku Slightly Mad Studiosa, Ianu Bellu, višemilijunski prodajni rezultati Project CARS-a znače veliku potvrdu za revolucionarni simulator vožnje. S druge strane voditelj razvoja Project CARS-a, Stephen Viljoen, je izjavio da dva milijuna prodanih primjeraka znači da će uvijek biti mjesta za igre napravljene sa strašću i umješnošću.

Bandai Namco podsjeća da se Project CARS dokazao i u eSports svijetu, kao posebno istaknuti racing naslov na eventima Intel Extreme Masters u Šangaju i Oaklandu, ali i na brojnim drugim turnirima. Project CARS je jedan od najdetaljnijih dosadašnjih simulatora vožnje, sa ergelom od 74 automobila, više od 30 lokacija i čitavim nizom detaljnih tuning opcija.



Slightly Mad Studios je u lipnju prošle godine najavio da su počeli s razvojem službenog nastavka, pod jednostavnim nazivom Project CARS 2. Razvoj se ubrzao u svibnju ove godine nakon što je dovršen razvoj posebnog Game of the Year izdanja prvog Project CARS-a. Datum izlaska još uvijek nije službeno potvrđen, no trenutno se nagađa da bi Project CARS mogao biti objavljen u tokom iduće godine.