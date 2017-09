Pozlaćen South Park: The Fractured But Whole

Ljubitelji South Parka u obliku igre mogu se obradovati jer sada sigurno više neće biti odgoda i novi RPG u tom svijetu stiže za tri tjedna

Nastavak na odlično prihvaćeni RPG smješten u crnohumornom South Park svijetu punog imena South Park: The Fractured But Whole najavljen je za vrijeme Ubisoftove prezentacije na sajmu E3 prije dvije godine. Prvi je plan bio da će igra izaći početkom prosinca prošle godine, no osim te, imala je još jednu odgodu i datum izlaska koji je nakon toga Ubisoft odredio "između travnja 2017. i ožujka 2018. godine."



Sada se to promijenilo i znamo točan datum izlaska igre, budući da je Ubisoft obznanio kako je igra pozlaćena što znači da sigurno više neće biti nikakvih odgoda. Konačno određen datum izlaska glasi 17. listopada, a igrači će novi South Park moći odigrati na PC-u, PlayStationu 4 i Xboxu One.



Kao što to obično biva, uz tako bitnu objavu stigao je i trailer koji naravno ima humor koji očekujete samo od njih. Predbilježbe su otvorene već neko vrijeme i igrači mogu birati između obične i Gold Edition verzije - obje dolaze uz punu verziju South Park: The Stick of Truth i kompanjona Toweliea koji će vas pratiti u igri, dok Gold Edition uz to ima još i Season Pass. Sve druge detalje o igri možete pronaći na službenim stranicama.