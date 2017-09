Pillars of Eternity II: Deadfire pronašao izdavača

Nezavisni izdavač Versus Evil i Obsidian Entertainment sklopili su partnerstvo, pa će nastavak na odlični RPG izaći početkom sljedeće godine

Posljednji put kad smo pisali o Obsidianovom novom projektu još uvijek su prikupljali sredstva za razvoj na Figu, a od tada je ona veoma uspješno privedena kraju s nešto više od 4,4 milijuna američkih dolara i tim je podijelio fazu igre u razvoju onima koji su prešli određeni prag.



Kampanja je završila 25. veljače, tim marljivo radi na igri, a uz novu nadogradnju koja je izašla jučer su sada još i riješili izdavača. Partnerstvo su sklopili s Versus Evilom - nezavisnim izdavačem koji su među ostalim izdali serijal Banner Saga, Guild of Dungeoneering, Kyn i Armikrog.



Obje strane su izrazile veselje i uzbuđenje oko ove suradnje te su uz to rekli kako igrači mogu očekivati Pillars of Eternity II: Deadfire početkom 2018. godine za PC, Mac i Linux. Obsidian kaže kako nova igra u odnosu na original u svim područjima donosi poboljšanja, a ovog puta će poslati igrače da ubiju boga kako bi spasili svoje duše.



Ako želite vidjeti kako razvoj igre napreduje možete pogledati najnoviji, pomalo šaljivi video kojeg je razvojni tim pripremio, a ako želite podržati igru ili samo vidjeti što se sprema, posjetite službene stranice.