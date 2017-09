Overwatch - uskoro besplatni vikend

Overwatch će idućega vikenda još jednom biti moguće zaigrati besplatno na PC-u, PlayStationu 4 i Xboxu One

Blizzard je najavio da će idućega vikenda između 22. i 25. rujna još jednom otvoriti besplatan vikend pristup popularnom FPS-u Overwatch. Sudeći po najavi, igrači na PC-u i konzolama će tokom besplatnog vikedna imati puni pristup svim modovima i sadržajima igre. To znači da će na raspolaganju biti svih 25 igrivih likova i 16 mapa, te čitav niz modova igre. Uz to, sav napredak ostvaren tokom besplatnog vikedna će biti moguće zadržati po kupovini pune verzije Overwatcha.



Dok je na PC-u za pristup besplatnom Overwatch vikendu dovoljno imati aktivan korisnički račun na Blizzardovom servisu Battle.net, na PlayStationu 4 i Xboxu One će biti potrebno imati aktivnu pretplatu na servise PlayStation Plus i Xbox Live Gold. Više detalja o besplatnom vikendu je dostupno na službenim stranicama.

Blizzard je do sada potvrdio da nastavljaju sa aktivnim radom na novim značajkama Overwatcha. Sudeći po poslijednjem izvješću developera, glavni problem s kojim su se odlučili obračunati je rastući broj igrača koji se ističu po lošem i nasilnom ponašanju. Jeffrey Kaplan je objasnio da su se do sada pokrenuli postupke protiv više od 480 tisuća korisničkih računa, i to sa krajnjim ciljem rješavanja neželjenog ponašanja i općenitog povećanja zadovoljstva krajnjih korisnika.