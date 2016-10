Otvorena beta za Steep održat će se u studenome

Ubisoftova igra koja se bavi ekstremnim zimskim sportovima dobit će otvorenu betu krajem idućeg mjeseca

Francuski izdavač Ubisoft je svoj novi IP imena Steep predstavio na ovogodišnjem sajmu E3. Smještena u Alpama, ova igra vam daje mogućnost izvođenja vratolomija za vrijeme skijanja, snowboardinga, paraglajdinga i letenja u odijelu (Wingsuit).



Ubisoft je objavio kako će se otvoreno beta testiranje igre, budući da je ima otvoreni multiplayer svijet, održati od 18. do 21. studenoga na PC-u, PlayStationu 4 i Xboxu One. Svi zainteresirani igrači se mogu već sada prijaviti za sudjelovanje u beta testiranju, a ako to napravite postoji mogućnost da upadnete u zatvoreno beta testiranje koje će se održati od 10. do 14. studenog.



Steep će u finalnoj verziji stići već 2. prosinca, a oni koji su se predbilježili ili će to tek napraviti imaju pristup ekskluzivnom sadržaju koji uključuje tri noćna izazova, tri odijela i signalne rakete za wingsuit. Ispod teksta možete pogledati najavni trailer za betu, a više informacija o igri pronaći na službenim stranicama.