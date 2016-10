Objavljeni sistemski zahtjevi Infinite Warfarea

Activision je objavio službene sistemske zahtjeve nadolazećeg Call of Duty: Infinite Warfarea; počistite diskove, trebat će vam mjesta

Ekipa iz Activisiona osvježila je službenu Steam stranicu svoje nadolazeće pucačine Call of Duty: Infinite Warfare, te u opisu otkrila službene sistemske zahtjeve igre. Očekivano, igra hardverski nije suviše zahtjevna, no čini se da će igrači s manjim SSD-ovima ili malo prostora na disku biti u problemima.

Preporučeni zahtjevi nisu objavljeni, pa pretpostavljamo da će biti dobro sve više od minimalnog, a to kaže da biste trebali imati 64-bitne Windowse 7, Core i3-3225 ili bolji procesor, 8 GB RAM-a te GeForce GTX 660 ili bolju karticu. Iznenađenje stiže niže na listi gdje stoji da će vam za instaliranje Infinite Warfarea biti potrebno čak 70 GB slobodnog prostora na disku. Usporedbe radi, Infinite Warfare i Modern Warfare Remastered na PlayStationu 4 zajedno „traže“ 110 GB.

Generalno gledajući, od prošlogodišnjih se zahtjeva nije promijenilo mnogo, pa je za pretpostaviti da će svi koji su ugodno igrali Black Ops III bez većih problema igrati i novi CoD.

Call of Duty: Infinite Warfare na tržište stiže 4. studenog ove godine za PC, PlayStation 4 i Xbox One. U jednoj od ovotjednih epizoda Bug TV-a zaigrali smo beta verziju na PlayStationu 4, a kako je to izgledalo možete pogledati ispod teksta.