Night in the Woods dobio datum izlaska

Krajem 2013. godine zanimljiva avantura s mačkom u glavnoj ulozi bila je veoma uspješna na Kickstarteru, a sada je konačno dobila datum izlaska

Avantura Night in the Woods zainteresirala je mnoge igrače već samim pokretanjem Kickstarter kampanje u kojoj je prikupila četverostruko više od traženog iznosa za razvoj. Kada je proces prikupljanja sredstava završio, igrači su uložili gotovo 210 tisuća američkih dolara od traženih 50 tisuća zbog čega je razvoj potrajao duže nego što je prvotno bilo u planu.



Sada je razvojni tim Infinite Fall konačno spreman objaviti datum izlaska svojeg projekta koji glasi 10. siječnja 2017. godine. Vijest je stigla putem Kickstarter stranice u kojoj su uz datum izlaska objavili kako će novi trailer stići prije datuma izlaska i nastojali s objasniti razlog odgoda na tom servisu.



Night in the Woods stavlja vas u ulogu mačke Mae Borowski koja se nakon odustajanja od fakulteta vraća u svoj grad Possum Springs i pokušava nastaviti sa svojim prijašnjim životom i uspostaviti odnose s prijateljima koje je ostavila iza sebe. Igra je u izradi za PC i PlayStation 4, a sve što je tim do sada objavio možete osim na Kickstarteru pronaći i na službenim stranicama.