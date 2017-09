Najavljena nova ekspanzija za Cities: Skylines

Colossal Order je svoju igru u kojoj igrači grade i održavaju svoje virtualne gradove odlučio ubaciti malo zelenila i ekologije

Cities: Skylines je nakon velikog promašaja EA-ja sa Sim Cityjem (2013) postao veliki hit, budući da je tim Colossal Order stvorio igru koju su ljubitelji tog tipa simulacija gdje gradite, proširujete i održavate grad dugo čekali. Od izlaska originala prošlo je dvije i pol godine, igra je u međuvremenu proširena s nekoliko DLC-ova i ekspanzija, a sada je tim najavio novu.



Green Cities njeno je ime, a Colossal Order je odlučio da bi bilo dobro da igrači malo očiste svoje gradove, počnu koristiti obnovljive izvore energije, graditi ekološki prihvatljive zgrade, trgovine s organskim proizvodima i sve drugo lijepo zeleno što možete zamisliti. Razvojni tim kaže da će ekspanzija imati 350 novih stvari, zbog čega će im gradovi imati više raznolikosti.



Kao i do sada, uz ekspanziju će stići i besplatna nadogradnja za sve one koji ne žele platiti novi sadržaj, a ona će uključivati električne automobile, mogućnost dorađivanja cesti, promjenu načina funkcioniranja zagađenja bukom i dodatne mogućnosti za ukrašavanje okoliša. Cities: Skylines - Green Cities izlazi 19. listopada, prodavat će se po cijeni od 12,99 eura, a ispod teksta možete pogledati kako će to izgledati.