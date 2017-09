Fortnite Battle Royale od sljedećeg tjedna besplatan

Epic Games kaže kako će svi zainteresirani igrači od sljedećeg tjedna moći besplatno preuzeti samostalnu Battle Royale verziju njihove igre

Kooperativna survival igra Fortnite se od kraja srpnja ove godine nalazi u Early Access fazi, a na njoj zajedno rade People Can Fly (serijal Painkiller, Bulletstorm, Gears of War) i Epic Games. Igrači koji su zainteresirani za dijeljenje povratnih informacija mogu kupiti igru putem službenih stranica, dok će nakon izlaska pune verzije Fortnite prijeći na free-to-play model.



Prošlog su tjedna objavili kako su već neko vrijeme u planu imali izdati Battle Royale mod za tu svoju igru, a sada su priopćili kako će Fortnite Battle Royale biti dostupan od sljedećeg tjedna svim igračima potpuno besplatno. Radi se o zasebnoj igri koja će se sastojati od mape na kojoj će se u PvP-u moći istovremeno napucavati do 100 igrača.



Igra stiže 26. rujna, odnosno idućeg utorka na PC, Xbox One i PlayStation 4, pa ako vas zanima kako će to točno funkcionirati tim je pripremio odgovore na neka pitanja koja vam se možda motaju po glavi. Uz to su dodali da će oni igrači koji su kupili igru između 12. i 19. rujna u iščekivanju Battle Royale verzije igre moći zatražiti i dobiti povrat novaca.



Fortnite bi trebao izaći iz Early Accessa tijekom sljedeće godine, a ako želite vidjeti što to točno People Can Fly i Epic Games pripremaju bacite pogled na službene stranice.