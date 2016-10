Everybody's Gone to the Rapture predvodi novi PS Plus

Osim popularne avanture i spiritualnog nastavka igre Dear Esther na PS Plus stiže Codemastersov DiRT 3 i još ponešto

Sony je na PS blogu objavio popis igara koje će igrači s aktivnom pretplatom za PS Plus moći preuzeti u studenom ove godine. Novu ponudu predvodi vrlo popularna avantura Everybody's Gone to the Rapture talentiranih developera The Chinese Room.

Naravno, ova će igra biti dostupna vlasnicima PlayStationa 4, koji će osim nje dobiti Altusovu akcijsku igru The Deadly Tower of Monsters, koja je na PSN stigla krajem siječnja ove godine. Ekipa na PlayStationu 3 moći će preuzeti Codemastersovu simulaciju relija DiRT 3 te Majescov popularni RPG Costume Quest 2.

Igrači koji nisu odustali od PS Vite moći će preuzeti Digerati Distributionov Letter Quest Remastered te malenu, ali vrlo zabavnu arkadnu igru Pumped BMX+. Vrijedi spomenuti da su obje Vita igre zahvaljujući podršci za cross-buy dostupne na PlayStationu 4, dok je Pumped BMX+ osim toga moguće zaigrati i na PlayStationu 3.

Nova PS Plus ponuda bit će aktivna od 1. studenog, što znači da imate još nekoliko dana za preuzeti igre iz listopadske ponude o kojoj smo pisali ovdje.