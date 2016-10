Drive on Moscow u prodaji

Remasterirano izdanje strategije za iOS od prije par godina nas vodi u vječnu temu strateških igara, Drugi svjetski rat

Izdavačka kuća Slitherine je jučer pustila u prodaju Drive on Moscow: War in the Snow, novi strateški naslov kojeg potpisuju tvorci hvaljenog Battle of the Bulgea.

Valja spomenuti kako je Drive on Moscow: War in the Snow izvorno prije par godina objavljen za iOS, dok je inačica za PC remasterirana i nadograđena novim opcijama i detaljima.

U ulozi zapovjednika preuzimamo uloge branitelja ili napadača na Sovjetski savez, te upravljamo svojim jedinicama preko detaljno dizajniranih mapa, okupiramo teritorije i planiramo daljnje strategije.

Kako kažu autori, nimalo lak zadatak, obzirom da nas osim opakih protivnika očekuju velike udaljenosti i vremenski uvjeti koji nikoga ne štede, pa je pravodobno tempiranje akcija od ključnog značaja.

Dodatne detalje o Drive on Moscow: War in the Snow potražite ovdje.