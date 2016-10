Dark Souls 3 DLC stigao na Xbox One

Ashes of Ariandel je za vikend bilo moguće zaigrati na Xboxu One. Namco poručuje da se radi o grešci, te da DLC službeno izlazi 25. listopada

Prvi DLC za Dark Souls 3 je nedavno nenadano došao do Xbox One storea prije službenog datuma izlaska. Točnije, DLC Ashes of Ariandel se na Xboxu One pojavio tokom vikenda, a nekolicina igrača je već izvijestila da su započeli sa pustolovinama u novoj zoni. Bandai Namco je putem službene izjave otkrio da je DLC Ashes of Ariandel do Xboxa One stigao zbog logističke greške, te da je u međuvremenu uklonjen sa Xbox One storea. Službeni datum izlaska novog Dark Souls 3 DLC-a na Steamu i konzolama ostaje 25. listopad.

Kao što je otprije poznato, Ashes of Ariandel je smješten u snijegom zavijenu zonu, a sa sobom donosi nove neprijatelje, oklope, oružja i druga veselja. Radi se o prvom od sveukupno dva planirana DLC-a za Dark Souls 3.



Dark Souls 3 je nedavno osvježen sa novom pripremnom zakrpom putem koje su promijenjena svojstva često kritiziranog atributa poise, ali i ispravljeni manji bugovi, te pojedine animacije.